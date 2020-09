Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrerin auf Parkplatz angefahren

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine 74-Jährige am Freitag in Bocholt erlitten. Die Bocholterin war mit ihrem Fahrrad auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Friesenstraße unterwegs. Dies hatte ein 45-jähriger Autofahrer aus den Niederlanden beim Ausparken gegen 16.30 Uhr zu spät bemerkt. Die Sonne habe ihn geblendet, gab der Autofahrer an. Er fuhr vorwärts gegen die Radfahrerin, die zu Fall kam. Der Rettungsdienst bracht die Verletzte in ein Krankenhaus. An dem Rad entstand leichter Sachschaden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell