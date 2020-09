Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Bocholt (ots)

Ein Leichtverletzter und circa 8.800 Euro Schaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Freitag in Bocholt. Ein 61-Jähriger war gegen 12.10 Uhr auf der Meckenemstraße aus Richtung Willy-Brandt-Straße kommend in Richtung Dinxperloer Straße unterwegs. An der Kreuzung Ravadistraße/Meckenemstraße/Westend bemerkte er zu spät, dass vor ihm ein 52-Jähriger und eine 27-Jährige, beide aus Bocholt, mit ihren Fahrzeugen vor der gerade erst auf grün gewechselten Ampel warteten. Der 61-Jährige fuhr auf das Auto des 52-Jährigen auf. Dessen Fahrzeug wurde auf das der 27-Jährigen geschoben. Der 52-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht. Der Rettungsdienst bracht den Bocholter in ein Krankenhaus.

