Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Hausverbot nicht beachtet - Passanten angehustet

Gronau (ots)

Ein Unbekannter hat in Gronau am Freitag Passanten angespuckt und angehustet. Zuvor hatte der Täter in Begleitung einer weiteren Person einen Verbrauchermarkt an der Enscheder Straße mit Mund-Nasen-Bedeckung gegen 17.20 Uhr betreten. In dem Geschäft nahm er die Bedeckung ab und hustete umstehende Kunden an. Verbal aggressiv reagierte er auf die Worte des Verkaufspersonals, dass er den Laden verlassen solle und er Hausverbot habe. Der Mann kam der Aufforderung aber nach. Der Begleiter bezahlte seine Waren. Der Unbekannte kam kurze Zeit später zurück in das Geschäft, nahm eine Kiste Bier ohne zu bezahlen und ging. Als er von einer Zeugin angesprochen wurde, ließ er das Diebesgut stehen und stieg nach weiteren Drohgebärden in einen grünen Jeep mit niederländischen Kennzeichen. In dem Fahrzeug befanden sich neben dem Unbekannten und dessen Begleiter zwei weitere Personen. Zeugen beschrieben den aggressiven Täter: Circa 40-50 Jahre alt, schlanke Statur, kurze blonde Haare, er sprach gebrochen Deutsch mit niederländischem Akzent, trug eine kurze schwarze Jogginghose der Marke Nike und ein weißes Oberteil. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

