POL-GI: Entsorgung von Asbestplatten in Lumda

Gießen (ots)

Grünberg: Entsorgung von Asbestplatten

Am Samtag (29. Augsut) gegen 11.00 Uhr wurden in einem Feldweg (gegenüber der Abfahrt Lumda von der Landstraße 3127) ca. 20 Asbestplatten festgestellt. Wann diese Eternitplatten entsorgt wurden, ist nicht bekannt. Die Polizei sucht den/die Verursacher. Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Wer hat ein verdächtiges Fahrzeug gesehen? Hinweis nimmt die Polizeistation in Grünberg unter 06401/9143-0.

