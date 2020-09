Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: A 49 - Spurensuche und Sicherung der Polizei beendet Drahtseile an Bäumen gefunden und sichergestellt

Gießen (ots)

(Bezug zur Presseinfo von heute)

Mittelhessen/Osthessen

Heute (02. September) gegen 13 Uhr blieben die seit Wochen regelmäßig eingesetzten Polizeireiter nur knapp und dank glücklicher Umstände unverletzt. Die Reiter entdeckten drei in Kopfhöhe quer gespannte Drahtseile nur deshalb, weil sie zum Weiterkommen einen Ast wegdrücken mussten. Um den Weg fortzusetzen war ein Hochheben nötig. Nach erster Bewertung stuft die Staatsanwaltschaft Gießen den Vorfall als versuchte gefährlichen Körperverletzung ein.

Es ist die gesetzliche Aufgabe der Polizei, festgestellte Straftaten zu verfolgen und alle notwendigen Maßnahmen zur Aufklärung dieser Tat durchzuführen.

Bei der heutigen Spurensuche im Dannenröder Forst stellte die Polizei dünnen, festen rostfarbenen Draht sicher, der in etwas über zwei Metern Höhe an zwei Bäumen befestigt lose und nicht mehr gespannt herunterhing. In unmittelbarer Nähe stellte die Polizei noch eine Kabeltrommel mit dem augenscheinlich gleichen Draht sicher.

Zeugen gaben sich bislang bei der Polizei nicht zu erkennen, sodass die Polizei nach wie vor nach Zeugen sucht.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Alsfeld, Tel. 06631/974-0.

