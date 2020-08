Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 09.08.2020 für den Bereich Salzgitter

Salzgitter (ots)

Einbruchdiebstahl in Getränkemarkt 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Berliner Straße 09.08.2020, ca. 01:30 Uhr

In der Nacht zum Sonntag kam es zu einem Einbruchdiebstahl in einen Getränkemarkt in der Berliner Straße. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam über eine Tür Zugang zu den Verkaufsräumen des Marktes und durchsuchte diesen nach potenziellem Diebesgut. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der polizeilichen Aufnahme noch nicht fest. An der angegangenen Tür entstand geringer Sachschaden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter-Lebenstedt unter 05341-1897-0 zu melden.

Trunkenheitsfahrt 38226 Salzgitter-Lebenstedt, Ludwig-Erhard-Straße 09.08.2020 ca. 03:25 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen konnten Polizeibeamte aus Salzgitter einen alkoholisierten Fahrzeugführer feststellen. Der 21-jährige Mann aus Peine befuhr mit seinem Pkw die Ludwig-Erhard-Straße und wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Hier stellten die Beamten Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen; zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort 38239 Salzgitter-Thiede, Alte Poststraße Samstag, 08.08.2020, 16:10 Uhr bis 22:10 Uhr

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstag in Salzgitter-Thiede. Eine 36-jährige Frau aus Salzgitter hatte ihren Pkw ordnungsgemäß und unbeschädigt in der Alten Poststraße abgestellt. Nach der Rückkehr zum Pkw musste sie einen frischen Unfallschaden feststellen, ein Verursacher war jedoch nicht mehr vor Ort. Vermutlich war der Unfallflüchtige beim Rangieren mit seinem Fahrzeug gegen den Pkw der Geschädigten gestoßen. Die Spurenlage deutet auf ein weißes Fahrzeug des Unfallverursachers hin. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter-Thiede unter 05341-941730 zu melden.

Wechselseitige Körperverletzung nach Streitigkeiten am Salzgittersee 38226 Salzgitter, Badestrand am Salzgittersee, "Reppnersche Bucht" Samstag, 09.08.20, 19:20 Uhr

Streitigkeiten am Badestrand des Salzgittersees führten am frühen Samstagabend zu einer wechselseitigen Körperverletzung. Nach ersten Ermittlungen soll ein 11-jähriger Junge eine Frau absichtlich mit Wasser bespritzt und mutmaßlich angefasst haben. Der alkoholisierte 35-jährige Lebenspartner der Frau zeigte sich darüber derart erbost, dass er den Jungen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll. Der Junge hingegen soll den Angriff durch einen Tritt in den Genitalbereich und das Werfen mit Sand gekontert haben. Die Polizei musste den Streit schließlich schlichten. Es wurden wechselseitige Anzeigen wegen Körperverletzung erstattet und aufgenommen.

