POL-GI: Alkoholisiert Unfall verursacht+++Beim Ausparken Daimler beschädigt+++Unfallflucht in Bad Vilbel+++E-Bike in Altenstadt gestohlen+++Auf Trickbetrüger hereingefallen+++Sachbeschädigung auf Schulhof

Alkoholisiert Unfall verursacht+++Beim Ausparken Daimler beschädigt+++Unfallflucht in Bad Vilbel+++E-Bike in Altenstadt gestohlen+++Auf Trickbetrüger hereingefallen+++Sachbeschädigung auf Schulhof

Gießen

Reichelsheim: Alkoholisiert Unfall verursacht

Dienstagabend (01.September) gegen 23.20 Uhr fuhr ein zunächst Unbekannter in der Ringstraße in Reichelsheim in einen in Höhe der Hausnummer 47 geparkten Hyundai. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten die Polizei. Die Ermittlungen führten zu einem 63-jährigem Mann aus dem Wetteraukreis. Die alarmierten Polizisten bemerkten Alkoholgeruch. Bei einem Atemalkoholtest pustete er 0,99 Promille. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 7.000 Euro.

Bad Nauheim: Beim Ausparken Daimler beschädigt

Trotz Schaden von 1.200 Euro flüchtete ein zunächst Unbekannter nach einem Unfall am Samstag (27.September) gegen 13.15 Uhr in der Haupstraße. Vermutlich beim Ausparken beschädigte der Unbekannte einen in Höhe der Hausnummer 86 geparkten Daimler. Dank eines aufmerksamen Zeugens konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Es handelt sich um einen schwarzen Seat mit FB-Kennzeichen.

Bad Vilbel: Unfallflucht in der Frankfurter Straße

3.000 Schaden beklagt der Besitzer eines Audi nach einer Unfallflucht in der Frankfurter Straße. Der schwarze A6 parkte am Dienstag (01.September) gegen 09.40 Uhr auf dem Parkplatz einer Bankfiliale. Der Besitzer des Audis war nur kurz in der Bank und beobachtete den Unfallhergang. Dabei konnte er sich das Kennzeichen notieren sowie eine Fahrerbeschreibung abgeben. Die Ermittlungen führten zu einem 75-jährigen Mann aus Maintal.

Altenstadt: E-Bike gestohlen

E-Bike im Wert von über 2.700 Euro war am Montag (31. August) die Beute eines Diebes in der Siedlerstraße in Lindheim. Zwischen 12.00 und 12.30 Uhr macht sich der Unbekannte an dem weißen Rad der Marke Zemo zu schaffen und entwendete es. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Trekkingrades machen? Hinweise bitte an die Polizeistation in Büdingen unter 06042/9648-0.

Bad Nauheim: Senior fällt auf Trickbetrüger herein

Auf einen Trickbetrüger fiel am Dienstag (01. September) offenbar ein 79-jähriger Mann aus Friedberg herein. Gegen 10.00 Uhr wechselte er einem Unbekannten auf dem Aliceplatz Geld. Dabei griff der Betrüger dem Senior offenbar geschickt ins Portemonnaie. Wenig später bemerkte der Friedberger erst den Verlust von Geldscheinen in zweistelliger Höhe. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Friedberg unter 06032/9181-0.

Bad Nauheim: Sitzbänke auf Schulhof beschädigt

Auf einem Schulhof in der Straße "An der Birkenkaute" beschädigten Unbekannte mehrere Sitzbänke. Zwischen 17.00 Uhr am Montag (31. August) und 07.15 Uhr am Dienstag (01. September) rissen sie die Holzflächen der Betonsitzbänke ab. Wer hat während des Tatzeitraumes Personen auf dem Schulhof beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation in Friedberg unter 06032/9181-0.

