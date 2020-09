Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Polizei erhöht Präsenz an der geplanten Trasse der A 49

Gießen (ots)

Mittelhessen/Osthessen

Rund um den Herrenwald, Dannenröder und Maulbacher Forst zeigt die Polizei ab heute täglich mehr Präsenz an der Trasse der geplanten A 49. Die zusätzlichen Streifen ergänzen die Aufklärung durch die Polizeireiter.

Im Zusammenhang mit dem Weiterbau der A 49 liegen bislang mehrere Strafanzeigen vor. Dabei geht es u.a. um Bedrohung, Nötigung, Diebstahl und Sachbeschädigungen. Es ist gesetzliche Aufgabe der Polizei, Straftaten und Ordnungswidrigkeiten zu verhindern und festgestellte Taten zu verfolgen. Einschreiten werden die Präsenzstreifen da, wo es zur Verhinderung oder Verfolgung solcher Taten notwendig ist.

In der letzten Woche kam es zu Anmeldungen mehrerer Veranstaltungen und Aktionen an verschiedenen Orten rund um den Trassenverlauf. Dazu hat das zuständige Regierungspräsidium Gießen am 31. August eine Presseinformation veröffentlicht. Die Polizei gewährleistet die durch das Grundgesetz garantierte Versammlungsfreiheit, indem sie nicht verbotene, friedliche und gewaltfreie Veranstaltungen begleitet und deren Durchführung ermöglicht.

Der Kontaktbeamte der Polizei hat dies den Campbewohnern im Dannenröder Forst mitgeteilt.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell