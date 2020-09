Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch+++Drogentest positiv

Gießen (ots)

Gießen: Einbruch in Wohnung

Ein Unbekannter brach am Montag zwischen 11.00 und 13.00 Uhr in die Wohnung eines Wohnblocks in der Diezstraße ein. Offenbar fehlt aus der Wohnung nichts. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass gegen 11.00 Uhr ein unbekannter Mann heftig gegen die Tür schlug. Die Polizei sucht nach diesem Mann: Er ist etwa 1,80 Meter groß, schlank und hat einen bräunlichen Hauttyp. Seine Haare sind dunkelbraun. Wer hat diese Person beobachtet und kann Angaben zu dessen Identität machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Test reagiert auf THC und Marihuana

Ein 23-jähriger Mann hatte sich am Samstagnachmittag (29. August) offenbar unter Drogeneinfluss ans Steuer gesetzt. Das stellten Polizeibeamte fest, die ihn gegen 14.25 Uhr aufgrund seiner Fahrweise in der Grünberger Straße kontrolliert hatten. Ein Pupillentest und ein Drogentest sprachen deutlich für einen Drogenkonsum. Der Test reagierte positiv auf THC und Kokain. Bei seiner Durchsuchung fanden die Ordnungshüter eine geringe Menge an Marihuana in seiner Hosentasche und stellten es sicher. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeiwache.

