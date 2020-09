Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Kontrollen für ein "Sicheres Gießen"

Gießen (ots)

Gießen: Kontrollen für ein "Sicheres Gießen"

Regelmäßig bestreift und kontrolliert die Polizei in Gießen an stark frequentierten Orten im ganzen Stadtgebiet. Die Polizeipräsenz erhöht und stärkt das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürgern.

Die Kontrollen der vergangenen Woche am Marktplatz/Kirchenplatz sowie an den Lahnwiesen führten zu fast 30 Platzverweisen und einer Festnahme zur Durchsetzung eines Platzverweises.

Am Mittwoch (26. August) waren zwei Spielhallen und eine Shishabar im Fokus der Ermittler und des Ordnungsamtes Gießen. In einer Sportbar standen neben zwei erlaubten Geldspielautomaten zwei illegale Wettterminals. In einem hinteren Zimmer befand sich ein Geldspielautomat ohne Zulassung und daneben noch ein illegales Wettterminal. Die Kontrolleure stellten die Geräte sicher.

In einer anderen Spielhalle bot sich ein anderes Bild. Alle Spielautomaten hatten offenbar eine Zulassung. Lediglich ein Automat ohne Zulassung stand im Raum und war nicht am Strom angeschlossen. Allerdings stellten Angestellte des Ordnungsamtes Verstöße gegen die Gewerbeverordnung fest.

In einer Shishabar entdeckten Polizisten Wasserpfeifentabak und leere Verpackungen, die sichergestellt wurden. Hier besteht der Verdacht, dass der Betreiber gegen das Tabaksteuergesetz und gegen die Abgabenordnung verstieß.

Am Landgraf-Philipp-Platz gelang am Donnerstagnachmittag (27. August) einem unbekannten Mann die Flucht vor der Polizei. Zeugen meldeten gegen 16.00 Uhr den Unbekannten, da dieser offenbaren Betäubungsmittel verkaufen würde. Als Unbekannte die Streife erblickte gab er Fersengeld. Bei seiner Flucht warf er offenbar am Lindenplatz weiße Pülvertütchen weg. Neben den Tüten stellten die Beamten auch eine Feinwaage sicher.

Die Polizei wird für Ihre Sicherheit weitere Kontrollen durchführen!

