POL-GI: Zeugenaufruf nach Reifenstecher+++23-Jährige sexuell belästigt+++Kelleraufbrüche+++Die Frage nach dem Zettel und Stift+++Unfälle und Unfallfluchten

Reiskirchen: Reifenstecher ertappt - Zeugenaufruf

Einen Reifenstecher ertappte Mittwochfrüh (02. September) ein aufmerksamer Zeuge in der Friedenstraße. Der Unbekannte stach gegen 01.40 Uhr in die Reifen von mindestens zwei Autos. Als er den Zeugen bemerkte, flüchtete er. Der Bewohner nahm die Verfolgung auf, verlor den Verdächtigen jedoch in der Burkhardsfelder Straße in Richtung Grünberger Straße aus den Augen. Der Verdächtigen ist etwa 1,80 Meter groß und hat nach Angaben des Anwohners ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Er trug ein schwarzes Basecap und war komplett schwarz gekleidet. Wer hat den Unbekannten beobachtet und kann Angaben zu dessen Identität machen? Gibt es weitere Fahrzeugbesitzer, deren Reifen in der Friedensstraße platt gestochen wurden? Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: 23-Jährige beleidigt und sexuell belästigt

Der 38-jährige Verdächtige verfolgte Dienstagnachmittag offenbar zunächst das spätere Opfer von der Wetzlarer Straße in Richtung Bahnhof. Auf dem Bahnhofsvorplatz griff der Mann einer 23-jährigen Frau ans Gesäß. Anschließend bespuckte und beleidigte er sie. Als der Verdächtige mit einer Lautsprecherbox offenbar zuschlagen wollte, konnte das Opfer ausweichen und flüchten. Wenig später konnte der Mann, ein Asylbewerber aus Eritrea, festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Kelleraufbrüche in der Liebigstraße

In den vergangenen Tagen kam es zu mehreren Kelleraufbrüchen im Gießener Stadtgebiet und im Landkreis. In der Liebigstraße drangen zwischen Dienstag (18. August) der vorletzten Woche und 20.30 Uhr am Dienstag (01. September) Unbekannte offenbar über die Haustür eines Mehrfamilienhauses ein und brachen eine verschlossene Tür zum Keller auf. Anschließend durchsuchten sie insgesamt neun Räume und entwendeten eine Handkreissäge sowie Werkzeug. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Die Polizei rät grundsätzlich zum Schließen der Türen bei Mehrfamilienhäusern - insbesondere bei der sogenannten "Schnapper"-Funktion. Auch das ungeprüfte Öffnen der Haustüren über die Hausanlage sollte vermieden werden. In einer Wohnanlage mit mehreren Mietern kann es schnell passieren, dass die Tür offengelassen wird. Dadurch haben Einbrecher oftmals ein leichtes Spiel. Jede zugesperrte Tür ist eine weitere Barriere, die Kriminelle erst einmal überwinden müssen. Je länger der Einbruch dauert, desto höher ist das Risiko erwischt zu werden. Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

Gießen: Die Frage nach dem Zettel und dem Stift

Schnell ist es passiert und ein Fremder steht in der Wohnung. Schon die Frage nach einem Stift und einem Zettel kann dazu führen, dass man einen ungebetenen Gast plötzlich im Wohnzimmer stehen hat und später wertvolle Gegenstände fehlen. Regelmäßig erfährt die Polizei über solche oder ähnliche Vorfälle. Bei einer Seniorin aus Gießen ist es glücklicherweise nicht ganz so weit gekommen. Eine unbekannte Frau klingelte am Dienstag (01. September) gegen 15.20 Uhr an einer Haustür in der Joachimtaler Straße. Ob sie eine Apothekentüte der Nachbarin bei der Bewohnerin abgeben könne, fragte die junge Dame und bat danach nach einem Zettel sowie Stift. Ob es nun eine glückliche Fügung war oder nicht, das Haustelefon klingelte und die über 80-jährige nahm das Gespräch entgegen. Als sie der Fremden auf Nachfrage sagte, ihre Tochter sei am Telefon, verschwand die Unbekannte in Begleitung einer anderen Frau, die vor dem Haus wartete. Die Verdächtige war etwa 20 Jahre alt, trug längere gesteckte Haare, eine hellbeigefarbene Jacke und hatte ein gepflegtes Erscheinungsbild. Die Begleitung hat eine kräftige Statur, trug einen grauen Pullover und ein schwarzes Kopftuch. Zeugen, die Angaben zur Identität der beiden Frauen machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555 in Verbindung zu setzen. Die Polizei rät, grundsätzlich keine Fremden in die Wohnung zu lassen. Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den Türspion oder mit einem Blick aus dem Fenster an und machen Sie von Ihrer Türsprechanlage gebrauch. Öffnen Sie nicht sofort die Tür, sondern legen sie immer Sperrbügel oder die Sicherheitskette zuvor an. Falls das Telefon klingelt und Sie das Gespräch entgegennehmen möchten, machen Sie für die Dauer des Telefonats die Wohnungstür zu. Bei verdächtigen Beobachtungen informieren Sie bitte Ihre örtliche Polizeidienststelle.

Gießen: Fahrradzubehör gestohlen

Von dem Innenhof und aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Wilsonstraße stahlen Unbekannte Fahrradzubehör. Zwischen 11.00 Uhr am Sonntag (30. August) und 12.00 Uhr am Dienstag (01. August) machten sie sich an den Fahrrädern zu schaffen und entwendeten einen Lenker, Bremszubehör, eine Vordergabel mit Reifen und Felge. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

A5/Reiskirchen: Bei Überholvorgang von der Fahrbahn abgekommen

Zu einem Unfall bei einem Überholvorgang kam es Mittwochnacht (02. September) gegen 01.53 Uhr auf der Autobahn 5 bei Reiskirchen. Ein 24-jähriger Mann in einem LKW befuhr den rechten Fahrstreifen in Richtung Frankfurt. Ein unbekannter LKW-Fahrer überholte dabei den LKW des 24-Jährigen und zog bevor der Überholvorgang abgeschlossen war nach rechts. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 24-Jährige nach rechts aus und touchierte die Leitplanke. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne seinen rechtlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 4.200 Euro. Wer kann Angaben zu dem unbekannten LKW oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Grünberg: VW beim Ausparken beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte offenbar beim Ausparken einen in der Struppiusstraße geparkten VW. Der weiße UP parkte zwischen 13.25 Uhr und 15.15 Uhr am Fahrbahnrand entgegengesetzt der Fahrtrichtung. Als die Besitzerin zu ihrem Wagen zurückkam, war dieser am rechten, vorderen Radkasten und der Beifahrertür beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf 1.200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Heuchelheim: VW touchiert

Am Dienstag (01.September) touchierte ein Unbekannter einen in der Straße "Vorn auf der Rothhell" in Kinzenbach geparkten VW. Der weiße Passat stand zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr entgegen der Fahrtrichtung am Fahrbahnrand. Vermutlich touchierte ein Radfahrer beim Vorbeifahren den Wagen. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um seine rechtlichen Pflichten zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Radfahrer machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht in der Gartenstraße

Zwischen Montag (31.August) 20.30 Uhr und Dienstag (01.September) 10.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen in der Gartenstraße am Fahrbahnrand geparkten Audi. Als die Besitzerin zu ihrem schwarzen A1 zurückkam, war dieser an Kotflügel und Stoßstange hinten links beschädigt. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

