Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen - PKW geriet in den Gegenverkehr

Schwerte (ots)

Am Dienstagnachmittag (01.09.2020) fuhr eine 36-jährige PKW Fahrerin aus Schwerte gegen 14 Uhr auf der Wannebachstraße aus Richtung Hagener Straße kommend. In Höhe des Regenrückhaltebeckens geriet sie aus bisher nicht bekannter Ursache in einer leichten Rechtskurve in den Gegenverkehr. Hier prallte sie mit dem entgegenkommenden LKW eines 56-jährigen Iserlohners zusammen, der trotz Vollbremsung und Ausweichen nach rechts einen Frontalzusammenstoß nicht mehr verhindern konnte.

Durch den Aufprall wurden die 36-Jährige und ihr 5-jähriger Sohn schwer verletzt im Fahrzeug eingeklemmt. Sie wurden von der Feuerwehr befreit und in Krankenhäuser gebracht, wobei die Fahrerin mit einem ebenfalls eingesetzten Rettungshubschrauber transportiert wurde.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 30 000 Euro. Die Wannebachstraße musste für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis gegen 17 Uhr gesperrt werden.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Vera Howanietz

Telefon: 02303-921 1154

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell