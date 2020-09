Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - 16 Neuzugänge bei der Kreispolizeibehörde Unna - Landrat Michael Makiolla hatte zur Begrüßung ins Kreishaus eingeladen

Kreis Unna (ots)

Wie in jedem Jahr stand auch am heutigen 1. September der landesweite Versetzungstermin für Polizeibeamte in NRW an. Für Michael Makiolla war es allerdings die letzte Veranstaltung dieser Art in seiner Funktion als Landrat im Kreis Unna.

In drei Sälen des Kreishauses konnten die 16 Neuzugänge unter Einhaltung der Abstandsregeln von den Führungskräften begrüßt und willkommen geheißen werden.

Elf Kolleginnen und Kollegen finden bei der Kreispolizeibehörde Unna ihre erste Verwendung nach ihrem Bachelorstudium. Drei Beamte und zwei Beamtinnen haben sich aus anderen Behörden nach Unna versetzen lassen.

Die 16 Neuzugänge verteilen sich wie folgt auf die Dienststellen:

- Polizeiwache Kamen: 2 Beamte - Polizeiwache Schwerte: 6 Beamte - Polizeiwache Unna: 2 Beamte - Polizeiwache Werne: 4 Beamte - Direktion Kriminalität: 2 Beamte

Drei Beamtinnen und Beamte wurden zum 1.09.2020 in andere Polizeibehörden versetzt.

