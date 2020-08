Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruchsversuch in Verkaufskiosk

Schmittweiler (ots)

Einbrecher scheitern an massiver Tür. Den unbekannten Tätern gelang es nicht in die "Würstchen Bude" der Spielgemeinschaft Schmittweiler-Callbach zu gelangen. Hungrig mussten diese wohl ihr Vorhaben aufgeben. An der Eingangstür entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Nach Zeugenaussagen lässt sich der Tatzeitraum von Dienstagabend bis Donnerstagvormittag eingrenzen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

Rückfragen bitte an:

