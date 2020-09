Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Verkehrsschild umgefahren und geflüchtet

Bocholt (ots)

Ein beschädigtes Verkehrszeichen hat ein Unbekannter am Freitag in Bocholt hinterlassen. Das Schild stand auf einer Verkehrsinsel an der Einmündung Deichstraße/Werther Straße. Der Flüchtige muss nach ersten Erkenntnissen mit einem weißen Alfa Romeo unterwegs gewesen sein und die Deichstraße in Richtung Werther Straße befahren haben. Die Tat ereignete sich am Sonntag in der Zeit von circa 00.00 bis 02.00 Uhr. Der Schaden wird auf ungefähr 1.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat Bocholt bittet um Hinweise unter Tel. (02871) 2990.

