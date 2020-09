Polizei Münster

POL-MS: Radfahrerin bei Abbiegeunfall leicht verletzt

Münster (ots)

Eine 22-jährige Radfahrerin wurde am Montagnachmittag (7.9., 14:10 Uhr) am Albersloher Weg Ecke Hafenweg bei einem Zusammenprall mit einem abbiegenden Pkw verletzt.

Die 22-Jährige war mit ihrer Leeze auf dem Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Einmündung wollte sie die Straße bei "Grün" kreuzen. Ein BMW nahm ihr beim Abbiegen vom Albersloher Weg in den Hafenweg die Vorfahrt, sodass sie stark bremsen musste. Der nachfolgende 51-jährige Autofahrer bog ebenfalls nach rechts ab, ohne auf die Fahrradfahrerin zu achten und stieß mit ihr zusammen. Die 22-Jährige stürzte von ihrer Leeze und verletzte sich glücklicherweise nur leicht.

Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

