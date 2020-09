Polizei Münster

POL-MS: Nach Schmierereien in Brochterbeck - Polizisten ermitteln 38-Jährigen

Münster / Brochterbeck (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "Brochterbeck - Wahlplakate, Wartehäuschen und Stromkästen beschmiert - Zeugen gesucht" (ots vom 4.9., 10:55 Uhr)

Polizisten stellten nach Schmierereien an Wartehäuschen in Brochterbeck am frühen Dienstagmorgen (8.9.) einen 38-Jährigen. Nach umfangreichen Ermittlungen steht der Brochterbecker im Verdacht, für den Großteil der Farbschmierereien der vergangenen Wochenenden verantwortlich zu sein.

Bei seiner Vernehmung räumte der Mann insgesamt 13 Taten an Schaukästen, Wartehäuschen und Straßenschildern ein. Die Beschädigungen der Wahlplakate bestritt der 38-Jährige.

Die Ermittlungen dauern an.

