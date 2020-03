POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 17.03.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Diebstahl einer Geldbörse++Sexuelle Belästigung, Sachbeschädigung mit folgendem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte++

Emden-Diebstahl einer Geldbörse- Am 16.03.2020 kam es in der Zeit von 11:20 Uhr bis 11:45 Uhr in einem Discounter an der Thüringer Straße zu einem Geldbörsendiebstahl aus einer Handtasche. Die mitgeführte Handtasche war zuvor von der 71-jährigen Geschädigten an den benutzten Einkaufswagen gehängt und nur kurz aus den Augen gelassen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzte der unbekannte Dieb diese Situation, um in die Handtasche zu greifen und die Geldbörse, mitsamt einem mittleren dreistelligen Geldbetrag, zu entwenden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Wertsachen grundsätzlich beaufsichtigt werden sollten.

Emden-Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte nach Belästigung und Sachbeschädigung- Am 16.03.2020 kam es in der Zeit von 17:55 Uhr bis 18:05 Uhr zu mehreren aufeinanderfolgenden Ereignissen im weiteren Bereich der Straße Lookvenne in der Innenstadt von Emden. Nachdem ein 39-jähriger Mann aus Emden eine junge Frau belästigte und kurz darauf einen Spielzeugautomaten beschädigte, beabsichtigten die hinzugerufenen Polizeibeamten die Kontrolle des Mannes in der Straße Kattewall. Bei der folgenden Identitätsfeststellung griff der Beschuldigte die eingesetzten Beamten mit hohem Aggressionspotential an. Die eingesetzten Beamten konnten den alkoholisierten Mann unter Anwendung von Zwangsmitteln in Gewahrsam nehmen. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

