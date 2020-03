Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 16.03.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort (2)++

Leer -Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort- Am 13.03.2020 kam es in der Zeit von 11:00 Uhr bis 12:00 Uhr an der Augustenstraße in Höhe des dortigen Friedhofs zu einem Verkehrsunfall. Ein in Fahrtrichtung des Stadtrings vorschriftsmäßig geparkter Pkw wurde nach bisherigen Erkenntnissen von einem vorbeifahrenden Pkw gestreift und beschädigt. Es wurden bei dem betroffenen Fahrzeug Schäden am linken Außenspiegel, sowie auch am linken Kotflügel festgestellt. Der verursachende Verkehrsteilnehmer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer telefonisch unter 0491-97690-0 in Verbindung zu setzen.

Emden -Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort- Am 13.03.2020 kam es in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:10 Uhr in der Straße An der Berufsschule zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein geparkter Pkw auf dem Parkplatz der dortigen VHS von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand der Schaden an der Beifahrertür durch das Ein-oder Aussteigen bei einem nebenstehend geparkten Pkw. Der Verursacher entfernte sich mit seinem Fahrzeug, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzten.

