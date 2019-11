Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Diebstahl und Sachbeschädigung in Kleingartenanlage +++

Oldenburg (ots)

In der Zeit zwischen Montagabend und Dienstag, 17 Uhr, kam es in der Kleingartenanlage am Niedersachsendamm zu mehreren Straftaten. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgekommen und bittet um Zeugenhinweise (Telefon 0441/790-4115).

Unbekannte Täter hatten zunächst eine Metalltür beschädigt, um sich auf diese Weise Zugang zur Kleingartenanlage zu verschaffen. Anschließend brachen sie ein hölzernes Tor auf und drangen in eine Gartenlaube ein, aus der sie jedoch nichts entwendeten. Als die Täter die Tür einer weitere Laube aufhebelten, hatten sie offenbar mehr Erfolg: hier entwendeten sie Gartengeräte und Werkzeug im Wert von mehreren Hundert Euro. (1317282)

