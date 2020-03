POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 14.03.2020

Polizeiinspektion Leer/Emden

Versuchter Einbruch in Kindergarten

Emden - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten bisher unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Große Straße einzudringen. Sie versuchten, unter Anwendung von Gewalt, ein Fenster zu öffnen. Es gelang ihnen jedoch nicht das Objekt zu betreten. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten Kontakt mit der Polizei in Emden aufzunehmen.

Einbruch in Apotheke

Moormerland - Ebenfalls in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich unbekannte Täter über ein Fenster Zutritt in eine Apotheke in der Straße "An der Rotbuche". Nach Betreten der Räumlichkeiten wurden diverse Medikamente sowie Bargeld entwendet. Der Tatort wurde aufgenommen und eine Spurensuche durchgeführt. Der Schaden wird derzeit auf eine mittlere vierstellige Summe geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Leer gebeten.

Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Leer - Am Donnerstag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Leer gegen 08:45 Uhr einen 48-jährigen Führer eines VW Transporters mit einem beladenen Anhänger, welcher zuvor die Deichstraße befuhr. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann aus Leer nicht über die benötigte Fahrerlaubnis für das Gespann verfügte. Daher wurde die Weiterfahrt am Kontrollort untersagt und entsprechende Verfahren gegen den Fahrzeugführer sowie gegen den Halter (48 Jahre), welcher als Beifahrer mitfuhr und die Fahrt zuließ, eingeleitet.

