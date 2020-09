Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Pferdestall misslingt

Gronau (ots)

Vermutlich hatten es Einbrecher am Freitag auf Reitutensilien in Gronau abgesehen. Die Tür zu einer Sattelkammer eines Pferdestalls an der Kaiserstiege hielt der Gewalteinwirkung jedoch stand. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Freitag, 19.30 Uhr, bis Samstag, 09.00 Uhr. Die Kripo Gronau bittet um Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

