Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bahnhof Reken - Motorradfahrer abgedrängt - Fahrer leicht verletzt

Reken (ots)

Leichte Verletzungen hat sich am Freitag ein 15-Jähriger in Bahnhof-Reken zugezogen. Der Rekener war mit seinem Kleinkraftrad auf der Bahnhofstraße unterwegs, als ihn ein unbekannter Autofahrer gegen 17.00 Uhr überholt hat. Dieser fuhr immer weiter nach rechts, sodass der abgedrängte 15-Jährige schließlich mit seinem Vorderrad gegen den Bordstein kam und infolge dessen stürzte. Der Unbekannte entfernte sich mit seinem silberfarbenen Polo mit Borkener Kennzeichen in Richtung Hülsten. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000.

