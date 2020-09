Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Nachtragsmeldung zu "Pedelecfahrerin übersehen"

Korrektur der Örtlichkeit und Unfallzeit

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat sich am Samstag eine 63-Jährige in Vreden zugezogen. Die Pedelecfahrerin befuhr gegen 10.15 Uhr den Radweg der Wüllener Straße in Richtung Innenstadt. Ihren Weg kreuzte ein 76-jähriger Niederländer. Der Mann aus Eibergen kam mit seinem Auto aus der Parkplatzzufahrt eines Verbrauchermarktes und hatte die Radfahrerin übersehen. Die Fahrzeuge stießen zusammen infolge dessen die Vredenerin stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

