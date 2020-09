POL-BOR: Gescher - Auffahrunfall an Einmündung

Kreispolizeibehörde Borken

Leichte Verletzungen hat sich eine 28-Jährige am Sonntag in Gescher zugezogen. Die Autofahrerin aus Rosendahl wartete verkehrsbedingt gegen 13.45 Uhr an der Einmündung der Landesstraßen 571 und 608, um nach rechts auf die L608 in Richtung Stadtlohn abbiegen zu können. Dieses bemerkte eine 41-jährige Autofahrerin aus Vreden zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der Wartenden auf. Beide Autofahrerinnen hatten die L571 aus Richtung Gescher kommend in Richtung L608 befahren. Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 3.000 Euro.

