Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelecfahrerin stürzt

Gronau (ots)

Am frühen Sonntagmorgen stürzte eine 51-jährige Gronauerin mit ihrem Pedelec. Die Radfahrerin war auf dem Gildehauser Damm aus Richtung Gronau kommend in Richtung Epe unterwegs, als sie in Höhe eines Hotelbetriebes gegen einen Bordstein fuhr. Sie verlor das Gleichgewicht und stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Es entstand leichter Sachschaden an dem Pedelec.

