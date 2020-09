Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ 6-Jähriger Junge von Auto angefahren ++ Gewerbsmäßige Ladendiebinnen auf Tour ++ Fundunterschlagung auf dem Aldi-Parkplatz ++ Seniorin reagiert nicht auf erpresserische E-Mail ++

Rotenburg (ots)

6-Jähriger Junge von Auto angefahren

Frankenbostel. Am Montagabend ist ein 6-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall in der Bergstraße schwer verletzt worden. Das Kind rannte kurz nach 18 Uhr aus einer Grundstückseinfahrt auf die Straße. Eine 82-jährige Autofahrerin machte mit ihrem Mercedes eine Vollbremsung, konnte eine Kollision mit dem Jungen aber nicht mehr verhindern. Mit einer Verletzung am Fuß wurde er im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gefahren.

Gewerbsmäßige Ladendiebinnen auf Tour

Bremervörde. Von gewerbsmäßigem Ladendiebstahl geht die Bremervörder Polizei bei zwei Taten aus, die sich Montagmorgen und Ende August in einem Einkaufsmarkt an der Bremer Straße ereignet haben. Zwei 29 und 31 Jahre alten Frauen hatte das Geschäft kurz nach 8 Uhr mit zwei prall gefüllten Einkaufswagen im Wert von rund dreihundert Euro verlassen. Für die Waren zahlten sie aber nicht. Mitarbeiter stoppten die Verdächtigen auf dem Kundenparkplatz. Dort gaben beide den Diebstahl zu. Weitere Ermittlungen brachten zu Tage, dass die Frau zu mindestens für einen weiteren Ladendiebstahl in Frage kommen. Den dürften sie im August begangen haben. Das Marktpersonal erkannte sie als damals noch unbekannte Täterinnen wieder. Beide Frauen wurden zur Verhinderung weiterer Taten bei der Polizei erkennungsdienstlich behandelt.

Fundunterschlagung auf dem Aldi-Parkplatz

Sittensen. Knapp sechshundert Euro sind einem 69-jährigen Mann aus Mecklenburg-Vorpommern am Montagvormittag auf dem Aldi-Parkplatz an der Stader Straße aus einer verlorenen Geldbörse genommen worden. Der Kunde hatte sein Portemonnaie nach dem Einkauf außerhalb des Discounters verloren. Ein unehrlicher Finder nutzte die Gelegenheit und plünderte die Börse. Sie wurde später ohne das Geld im Discounter abgegeben.

Seniorin reagiert nicht auf erpresserische E-Mail

Scheeßel. Per E-Mail ist eine 70-jährige Scheeßelerin am vergangenen Freitag von einem Unbekannten aufgefordert worden, eintausend Dollar zu überweisen. Der Absender drohte der Seniorin, ein Video mit intimem Inhalt an ihre Kontakte zu verschicken. Das war, wie in vielen Fällen zuvor, offensichtlich ein Bluff. Die Frau überwies natürlich kein Geld und erstattete bei der Polizei eine Strafanzeige.

Traktor verliert Äste und beschädigt Opel - Polizei bittet um Hinweise

Abbendorf. Nach einer Unfallflucht, die sich am Freitag vergangener Woche auf der Kreisstraße 114 zwischen Hesedorf und Abbendorf ereignet hat, sucht die Scheeßeler Polizei nach dem noch unbekannten Fahrer eines grünen Traktors. Gegen 14.45 Uhr kamen sich dort ein schwarzer Opel und das landwirtschaftliche Fahrzeug entgegen. Von einem Anbau des Traktors fielen Äste herunter und beschädigten die Front des Autos. Der Verursacher habe kurz gestoppt und sei dann weitergefahren. Der Unbekannte oder Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 04263/98516-0 zu melden.

