Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Firmeneinbruch; Zielrichtung Tresor; Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen bislang unbekannte Täter in eine Recyclingfirma in der Pfingstweidstraße ein.

Nachdem sie vergeblich versucht hatten, einen Tresor aufzuflexen, wollten sie einen weiteren, kleineren Tresor stehlen und warfen ihn deshalb aus einem Fenster ins Freie. Weshalb sie ihn dann aber nicht abtransportierten, ist nicht bekannt. Möglicherweise wurden die Täter bei der Tatausführung gestört.

Ob die Täter darüber hinaus in den Büroräumen, die sie alle durchsucht hatten, Beute machten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, denen verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Tatnacht, bzw. auch schon in den Tagen und Nächten davor, aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell