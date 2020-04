Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht an der Rottwiese

Hamm-Rhynern (ots)

Unfallflucht beging ein bislang unbekannter Autofahrer am Sonntag, 26. April, in der Zeit zwischen 16 Uhr und 17 Uhr, an der Rottwiese. Er beschädigte einen Audi A1, der auf Parkplatz am Pilsholz abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0.(jb)

