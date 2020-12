Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta

Steinfeld- Diebstahl von Reifen

Zwischen Sonntag, 15. November 2020, und Sonntag, 06. Dezember 2020, kam es in der Lohner Straße bei einem dortigen Autohandel zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Täter entwendeten einen Satz Reifen vom Hinterhof des Autohandels. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (Tel. 05492-960660) entgegen.

Bakum- Zigarettenautomat aufgebrochen

Am Donnerstag, 10. Dezember 2020, gegen 03.40 Uhr, kam es in der Kirchstraße zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Täter brachen einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten aus dem Automaten diverse Zigarettenschachteln sowie Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel. 04446-959710) entgegen.

Vechta- PKW beschädigt

Zwischen Dienstag, 08. Dezember 2020, 22.30 Uhr, und Mittwoch, 09. Dezember 2020, 06.30 Uhr, kam es in der Straße Feldmannskamp zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter zerkratzte einen Opel Grandland X, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 800 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Lohne- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 09. Dezember 2020, gegen 14.50 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 47-jährigen PKW-Fahrer, welcher in Dinklage wohnhaft ist, in der Dinklager Straße. Während der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 47-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Diesem wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die 55-jährige PKW-Halterin befand sich während der Kontrolle auf dem Beifahrersitz. Da diese die Fahrt des 47-Jährigen zuließ, wurde ebenfalls gegen sie ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta- Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Mittwoch, 09. Dezember 2020, 22.34 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 34-jährigen PKW-Fahrer aus Bakum in der Bremer Straße. Während der Verkehrskontrolle bestand für die Beamten der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,67 Promille. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde gegen den 34-Jährigen eingeleitet.

Vechta- Corona-Verstoß

Am Mittwoch, 09. Dezember 2020, gegen 14.58 Uhr, stellte ein Polizeibeamter eine 18-Jährige Fußgängerin aus Vechta auf dem Gehweg der Großen Straße fest. Die 18-Jährige kam dem Beamten ohne eine Mund-Nasen-Bedeckung entgegen. Nach Ansprache zeigte sich die 18-Jährige zunächst uneinsichtig. Nach einer Personalienfeststellung und einer Gefährderansprache setzte die 18-Jährige eine Mund-Nasen-Bedeckung auf. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Damme- Verkehrsunfallflucht

Zwischen Montag, 07. Dezember 2020, 05.00 Uhr, und Mittwoch, 09. Dezember 2020, 15.00 Uhr, kam es in der Hunteburger Straße im Bereich eines dortigen Kindergartens zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen abgestellten Ford Kuga, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel. 05491-999360) entgegen.

Visbek- Verkehrsunfall mit schwer verletzten Personen

Am Mittwoch, 09. Dezember 2020, gegen 20.10 Uhr, kam es in der Straße Visbeker Damm zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 32-jähriger PKW-Fahrer, der in Visbek wohnhaft ist, den Visbeker Damm in Richtung Vechta und überholte in einer leichten Rechtskurve einen PKW. Nach Beendigung des Überholvorganges kam der 32-Jährige mit dem PKW zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer lenkte gegen und geriet nach links von der Fahrbahn in einem Graben ab. Der PKW überschlug sich und kam auf der Seite zum Liegen. Bei dem Verkehrsunfall wurden sowohl der Fahrer als auch seine 28-jährige Beifahrerin, die ebenfalls in Visbek wohnhaft ist, schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Höhe des Gesamtschadens ist bisher nicht bekannt. Während der Verkehrsunfallaufnahme bestand für die Beamten der Verdacht, dass der 32-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Sicherstellung des Führerscheins. Gegen den 36-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

