Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Diebstahl von Tannenbäumen

Zwischen Dienstag, 08. Dezember 2020, 16.00 Uhr, und Mittwoch, 09. Dezember 2020, 08.00 Uhr, kam es in der Ahlhorner Straße auf einem Hof einer Fortwirtschaft zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete 35 verkaufsfertige Tannenbäume vom Hof des Betriebes. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg- Diebstahl aus PKW

Am Mittwoch, 09. Dezember 2020, zwischen 06.30 Uhr und 11.45 Uhr, kam es in der Blexener Straße zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zu einem grauen VW Caravelle und entwendete aus diesem einen Rucksack samt Inhalt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg- Corona-Verstoß

Am Donnerstag, 10. Dezember 2020, gegen 01.00 Uhr, stellten Polizeibeamte drei Personen im Alter von 18 bis 19 Jahren auf einem Parkplatz in der Straße Lankumer Ring fest. Die Personen stammten aus unterschiedlichen Haushalten und verstießen somit gegen die Zwei-Personen-Haushaltsregel. Nachdem die Personalien festgestellt wurden, erhielten die angetroffenen Personen einen Platzverweis. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Cloppenburg- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 09. Dezember 2020, gegen 14.45 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 22-jährigen PKW-Fahrer aus Cloppenburg in der Straße Am Alten Gaswerk. Während der Kontrolle bestand für die Beamten der Verdacht, dass der 22-Jährige unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechend durchgeführter Vortest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Löningen- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 09. Dezember 2020, gegen 11.23 Uhr, kam es in der Böener Straße in Höhe der Einmündung Weldemannsweg zu einem Verkehrsunfall. Eine 38-jährige PKW-Fahrerin aus Löningen beabsichtigte von der Böener Straße nach links in den Weldemannsweg abzubiegen. Der nachfolgende 61-jährige PKW-Fahrer aus Löningen erkannte dies zu spät und fuhr auf den PKW der 38-Jährigen auf. Bei dem Verkehrsunfall wurde die 38-Jährige leicht verletzt. An beiden PKW entstand Sachschaden. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 5500 Euro geschätzt.

Emstek- Verkehrsüberwachung/ Geschwindigkeitsmessungen

Am Mittwoch, 09. Dezember 2020, zwischen 16.30 Uhr und 20.00 Uhr, führten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 72 in Höhe des Parkplatzes Soestetal durch. Im Rahmen der Verkehrsüberwachung konnten 11 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Zwei Verkehrsteilnehmer erwartet ein Fahrverbot. Der Spitzenwert lag bei vorwerfbaren 145 km/h bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Es wurden entsprechende Verordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

