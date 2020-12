Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Verkehrsunfall/ Zeugen gesucht

Am Dienstag, 08. Dezember 2020, kam es in Löningen im Kreisverkehr Bahnhofsallee / Tabbenstraße zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines weißen Ford fuhr von der Tabbenstraße kommend in den Kreisverkehr ein. Im Kreisverkehr kam es anschließend zu einer Kollision mit einem schwarzen VW Golf. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Löningen (Tel: 05432/803840) zu melden.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 08. Dezember 2020, zwischen 09.00 Uhr und 09.45 Uhr, kam es im Stadtgebiet Cloppenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen geparkten schwarzen VW UP, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand. Der PKW war im Tatzeitraum auf dem Parkplatz einer Bank an der Fritz-Reuter-Straße sowie auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Pingel-Anton-Straße abgestellt. Beide Parkplätze kommen als Tatörtlichkeiten in Betracht. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

Essen (Oldenburg)- Diebstahl aus PKW

Zwischen Dienstag, 08. Dezember 2020, 20.00 Uhr, und Mittwoch, 09. Dezember 2020, 06.00 Uhr, kam es in der Dahlienstraße zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einer Doppelgarage und entwendeten aus den dort abgestellten PKW Bargeld sowie Bekleidungsgegenstände. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Oldenburg) (Tel. 05343-924700) entgegen.

Halen- Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 09. Dezember 2020, 07.35 Uhr, kam es in der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 23-jährige PKW-Fahrerin aus Halen befuhr die Hauptstraße in Richtung Emstek, als der PKW mit einem entgegenkommenden PKW zusammenstieß. Hierbei wurde der Außenspiegel der 23-Jährigen beschädigt. Die Fahrerin oder der Fahrer des entgegenkommenden PKW, vermutlich heller Opel Zafira, setzte die Fahrt unerlaubterweise fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel. 04473-932180) entgegen.

