Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Pkw prallt gegen 40-Tonner

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem VW Caddy und einem 40-Tonner-Sattelzug kam es am Freitag gegen 05.40 Uhr auf der Bundesstraße 295 bei Ditzingen. Ein 34-jähriger VW-Lenker befuhr die B 295 von Ditzingen kommend in Richtung Stuttgart-Weilimdorf. Im Bereich der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Feuerbach übersah er mutmaßlich die für ihn rot zeigende Ampel. In der Folge stieß der VW mit dem Sattelzug eines 49-Jährigen zusammen, der aus Richtung Weilimdorf kam und im Begriff war nach links auf die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart abzubiegen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf circa 31.000 Euro geschätzt.

