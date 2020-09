Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 29-Jähriger versteckt sich vor Polizisten, Scheibe einer Gaststätte beschädigt; Kornwestheim/Ludwigsburg: Unbekannte schlagen 37-Jährigen nieder; Hemmingen: Unbekannter sticht Reifen ab

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg-Hoheneck: 29-Jähriger versteckt sich vor Polizisten in Gebüsch

Der Versuch eines 29-Jährigen sich vor einer Streifenwagenbesatzung in einem Gebüsch zu verstecken, schlug am frühen Freitagmorgen in Hoheneck fehl. Der Streifenwagenbesatzung war gegen 03.20 Uhr ein BMW aufgefallen, der ihnen in der Bottwartalstraße in Richtung Freiberg am Neckar entgegenkam. Da der BMW recht zügig bei vorgeschriebenen 30 km/h unterwegs war, wollten die Beamten den Fahrer kontrollieren. Nachdem sie gewendet hatten, stellten sie fest, dass der BMW beschleunigt wurde und plötzlich nach links in die Hubertusstraße abbog. Somit verschwand das Fahrzeug für wenige Sekunden aus ihrem Blickfeld. Die Polizisten entdeckten den BMW schließlich in der Römerhofstraße wieder. Er stand schräg, mit eingeschaltetem Licht, aber ohne Fahrer auf dem Gehweg. Als die Beamten sich den PKW näher ansahen, vernahmen sie verdächtige Geräusche aus einem Gebüsch in einem angrenzenden Vorgarten. Nachdem die Polizisten auch eine Person erkennen konnten, forderten sie diese auf heraus zu kommen. Der 29-Jährige, der nach Alkohol roch kam hervor, bestritt jedoch seine Fahrereigenschaft. Er musste im weiteren Verlauf einen Atemalkoholtest durchführen sowie sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Fahrzeugschlüssel wurde zunächst beschlagnahmt. Ob der 29-Jährige im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, bedarf weiterer Ermittlungen. Er muss zumindest mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Ludwigsburg: Scheibe einer Gaststätte beschädigt

Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, sucht Zeugen, die am Donnerstag zwischen 15.30 Uhr und 16.05 Uhr Verdächtiges in der Marstallstraße in Ludwigsburg beobachtet haben. Noch unbekannte Täter zertrümmerten, möglicherweise mit einem Stein, eine Scheibe einer Gaststätte. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 300 Euro geschätzt.

Kornwestheim/Ludwigsburg-Grünbühl: Unbekannte schlagen 37-Jährigen nieder

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Kornwestheim gegen noch unbekannte Täter, die am Donnerstag gegen 19.00 Uhr einen 37 Jahre alten Mann auf dem Parkplatz eines Cafés im Oßweiler Weg im Bereich Ludwigsburg-Grünbühl niederschlugen. Ein Zeuge konnte beobachten, dass zwei Fahrzeuge auf den Parkplatz fuhren und hinter einem LKW, außerhalb des Sichtfelds des Zeugen, parkten. Anschließend war lautes Geschrei in einer ausländischen Sprache zu hören. Als der Zeuge laut die Frage stellte, was geschehen sei, stiegen Personen in die beiden Fahrzeuge und fuhren in Richtung Grünbühl davon. Auf dem Parkplatz entdeckte der Zeuge einen 37-Jährigen, der offensichtlich niedergeschlagen worden war. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Er erlitt schwere Verletzungen. Bislang konnte ermittelt werden, dass es sich bei den beiden Fahrzeugen um einen roten VW Transport und um einen blauen Kleinwagen handeln soll. Der Fahrer des Transporters dürfte zwischen 40 und 45 Jahren alt sein und hat sehr kurze, dunkle Haare sowie Geheimratsecken. Er hat einen dunklen Drei-Tage-Bart und ein Tattoo am rechten Unterarm. Der Beifahrer im Transporter hat dunkle, lockige Haare. Hintergründe zur Tat stehen derzeit noch nicht fest. Weitere Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07154/1313-0 an die Polizei zu wenden.

Hemmingen: Unbekannter sticht Reifen ab

Am Donnerstagabend, gegen 23.00 Uhr, beobachtete eine Zeugin eine Sachbeschädigung in der Freiherr-von-Varnbühler-Straße in Hemmingen. Ein noch unbekannter Mann hielt sich direkt an einem geparkten VW Golf auf. Zeitgleich vernahm die Zeugin einen Knall und ein lautes Zischen. Die Frau alarmiert hierauf die Polizei. Die eingetroffenen Beamten stellten fest, dass ein Reifen des PKW eine Einstichstelle aufwies. Vermutlich hatte der Täter ein Messer benutzt. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 170 cm großen, kräftigen, Mitte bis Ende 30 Jahre alten Mann mit kurzen hellen Haaren und dunkler Kleidung handeln. Die Person befand sich mit einem Fahrzeug, vermutlich einem dunklen Kombi, an der Tatörtlichkeit. Die Polizeibeamten konnten keinen Tatverdächtigen mehr vor Ort antreffen. Eine Fahndung verlief ohne Ergebnis. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Der Polizeiposten Hemmingen, Tel. 07150/2092-0, bittet um Hinweise.

