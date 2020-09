Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Zeugen nach Unfallflucht in Pleidelsheim gesucht; Unbekannte fällen zwischen Eberdingen und Hemmingen bis zu 150 Jahre alte Bäume; Einbruch in Kleinsachsenheim

Ludwigsburg (ots)

Pleidelsheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Donnerstag zwischen 6:50 Uhr und 17:40 Uhr mit seinem Fahrzeug einen in der Robert-Bosch-Straße in Pleidelsheim abgestellten VW. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Zeugen können sich unter Tel. 07144 900 0 an das Polizeirevier Marbach am Neckar wenden.

K1654 / Eberdingen: Unbekannte fällen bis zu 150 Jahre alte Bäume

Im Bereich der Kreisstraße 1654 (K1654) wurden im Gewann Steigwald zwischen Hemmingen und Eberdingen im Zeitraum von Freitag, 12:00 Uhr, bis Samstag, 13:00 Uhr, insgesamt acht Bäume unsachgemäß gefällt. Hiervon waren sechs Buchen, sowie eine Eiche und eine Fichte betroffen. Die Bäume hatten ein Alter von bis zu 150 Jahren. Nach der Fällung fielen die Bäume größtenteils auf einen Waldweg und wurde dort durch den oder die Täter liegen gelassen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Ungefähr zur gleichen Zeit wurden auch drei Bäume auf der Gemarkung Heimerdingen gefällt. Wir berichteten in einer Pressemitteilung am 08.09.2020 um 11:33 Uhr darüber. Hinweise zur Tat oder Täter nimmt der Polizeiposten Schwieberdingen unter Tel. 07150 31245 entgegen.

Sachsenheim-Kleinsachsenheim: Zeugen nach Einbruch gesucht

Am Donnerstag ereignete sich zwischen 16:00 Uhr und 21:50 Uhr ein Einbruch in eine Wohnung in der Metterzimmerer Straße in Sachsenheim-Kleinsachsenheim. Der oder die Täter verschafften sich Zugang und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand wurden Schmuck und Bargeld in Höhe eines dreistelligen Betrages gestohlen. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz nimmt unter Tel. 07042 941 0 Zeugenhinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell