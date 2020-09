Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Vandalismus in der Bebelsbergstraße; Sindelfingen: Einbruch und Vandalismus in Grundschule Königsknoll

Ludwigsburg (ots)

Holzgerlingen: Vandalismus in der Bebelsbergstraße

Ein Sachschaden von rund 1.200 Euro entstand zwischen Mittwoch 18.00 Uhr und Donnerstag 09.30 Uhr in der Bebelsbergstraße in Holzgerlingen. Noch unbekannte Täter beschädigten Tische, die durch ein in der Nähe ansässiges Unternehmen auf dem Vorplatz aufgestellt wurden. Die Tische bestehen aus Hartkunststoff und Stein. Die Täter schlugen beispielsweise Ecken der Tische ab. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031/41604-0 mit dem Polizeiposten Holzgerlingen in Verbindung zu setzen.

Sindelfingen: Einbruch und Vandalismus in Grundschule Königsknoll

Unbekannter Täter verschafften sich zwischen Mittwoch 19.30 Uhr und Donnerstag 7.50 Uhr Zutritt in die Königsknoll Grundschule in der Wengertstraße in Sindelfingen. Die Täter durchsuchten und verwüsteten das Sekretariat sowie weitere Räume. Es wurde ein circa 30 x 40 cm großer Tresor entwendet, welcher aber keine besonderen Wertgegenstände enthielt. Der Sachschaden durch den Vandalismus beläuft sich auf circa 4.000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, entgegen.

