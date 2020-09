Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Ford-Diebstahl und weitere Straftaten aufgeklärt, Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Steinheim an der Murr-Kleinbottwar: Ford-Diebstahl und weitere Straftaten aufgeklärt

Am Mittwoch vergangener Woche, 02.September, war es in Kleinbottwar zu einem Fahrzeugdiebstahl gekommen. Ein Pritschenfahrzeug hatte für kurze Zeit mit steckendem Zündschlüssel auf einem Feldweg zwischen dem Friedhof und dem Wehrbachsee gestanden und war gestohlen worden. Das Fahrzeug konnte im Zuge von Fahndungsmaßnahmen noch am selben Tag nordöstlich der Friedhofstraße im Waldgebiet Benning festgestellt und vom Besitzer abgeholt werden (wir berichteten am 03.September). Bereits während der polizeilichen Fahndung am Mittwochnachmittag ergab sich der Verdacht, dass mehrere Jugendliche in den Fall verstrickt sein könnten. Drei waren beim Erkennen eines Streifenwagens in der Nähe des Tatorts geflüchtet. Zwei Teenager konnten von Polizisten kontrolliert werden. Im weiteren Verlauf gingen beim Polizeiposten Steinheim an der Murr Hinweise ein, dass sich mehrere Jugendliche regelmäßig in einer Hütte aufhalten würden, die sich zwischen einem Weingut und dem Gewann Benning befindet. Der Besitzer der Hütte hatte wenige Wochen zuvor festgestellt, dass das an der Hüttentür angebrachte Vorhängeschloss ausgetauscht worden war. Einem Gartennachbar waren die Jugendlichen bereits aufgefallen. Als die Polizisten die Hütte am Folgetag überprüften, trafen sie auf drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren sowie einen 19-Jährigen, die offensichtlich in der Hütte hausten. Der 17-Jährige trug das neu angebrachte Vorhängeschloss bei sich. Bei der Durchsuchung der Hütte und der direkten Umgebung konnten Gegenstände aus dem zuvor gestohlenen Ford sowie zwei Fahrräder und diverse Gartenutensilien wie Werkzeuge, Gartengeräte, Sitzpolster und eine Hängematte entdeckt werden. Auch einen Beutel mit Marihuana fanden die Beamten. Die Gegenstände wie auch die Drogen wurden beschlagnahmt. Die Eltern der Minderjährigen wurden verständigt. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die beiden Fahrräder aus Diebstahlsdelikten in Murr stammten. Die Gartenutensilien konnten drei Gartenhausaufbrüchen in Kleinbottwar zugeordnet werden. Ein Großteil der aufgefundenen Gegenstände konnte bereits an die Besitzer zurückgegeben werden. Mutmaßlich dürfte neben den beiden 16-, dem 17- und dem 19-Jährigen noch ein fünfter Jugendlicher von ebenfalls 16 Jahren an den Taten beteiligt gewesen sein. Dieser war am 02. September gemeinsam mit einem der Tatverdächtigen unterwegs gewesen und während der Fahndung kontrolliert worden. Über die Diebstahlsdelikte und den Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz hinaus, wird den Tatverdächtigen außerdem ein Hausfriedensbruch im Zusammenhang mit der illegalen Übernahme der Hütte sowie Sachbeschädigung vorgeworfen.

Steinheim an der Murr: Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße in Steinheim an der Murr ereignete sich zwischen Mittwoch 09.00 Uhr und Donnerstag 11.00 Uhr eine Unfallflucht mit 2.000 Euro Sachschaden. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker touchierte die vordere linke Seite eines BMW und machte sich anschließend aus dem Staub. Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell