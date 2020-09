Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Aufgefahren und überschlagen

Werl (ots)

Die Polizei bilanzierte nach einem Verkehrsunfall am Dienstag (2.September) eine leicht verletzte Autofahrerin und circa 16.500 Euro Sachschaden. Eine 22-jährige Autofahrerin aus Meschede befuhr gegen 15.48 Uhr die Wickeder Straße in Richtung Werl. Nach eigenen Angaben sei sie hierbei vermutlich zu schnell unterwegs gewesen, bemerkte hierbei einen 52-jährigen Werler, der seinem Wagen an einer Rotlicht zeigenden Ampel anhielt zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde das Auto der Frau in den Graben geschleudert und überschlug sich dort. Ein Ersthelfer schnitt ihren Gurt durch und befreite die 22-Jährige aus dem Wagen. Anschließend wurde sie zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

