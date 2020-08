Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200831.2 Itzehoe: Diverse Gartenlauben aufgebrochen - Zeugen gesucht!

Bereits in der vergangenen Woche haben Einbrecher ein Kleingartengelände in Itzehoe heimgesucht, diverse Lauben aufgebrochen und überwiegend Werkzeuge daraus entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Mittwoch, 19.00 Uhr, bis Donnerstag, 16.20 Uhr, begaben sich die Täter in das Gartengelände in der Georg-Löck-Straße. Dort drangen sie in mindestens sieben Gartenhütten unterschiedlicher Parzellen ein, bei weiteren vier Lauben versuchten sie es. Die Einbrecher stahlen zum größten Teil Werkzeuge und Getränke, aus einem Gewächshaus nahmen sie Gemüse mit. Zudem beschädigten die Unbekannten ein Kinderspielhaus und ein Gartentor. Es ist nicht auszuschließen, dass sich weitere Geschädigte melden, die mögliche Taten noch gar nicht bemerkt haben. Der Sachschaden und der Wert des Stehlguts insgesamt sind noch nicht genau zu beziffern.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sollten sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

