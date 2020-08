Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200828.3 Lägerdorf: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Lägerdorf (ots)

In der Nacht zu heute hat eine Streife in Lägerdorf einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der keinen Führerschein mehr besaß und vermutlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Er musste sich einer Blutprobenentnahme stellen.

Gegen Mitternacht kontrollierten Beamte in der Norderstraße einen Mazda, an dessen Steuer ein 37-Jähriger saß. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des Fahrzeugführers stellten die Einsatzkräfte deutlich gerötete und glasige Augen fest, was auf den vorangegangenen Konsum hindeutete. Da es dem Betroffenen nicht gelang, einen Drogenvortest zu absolvieren, ordneten die Polizisten die Blutprobenentnahme an. Bereits vor vier Wochen musste der Autofahrer dasselbe Prozedere aus gleichem Anlass über sich ergehen lassen. Bei weiterer Recherche stellten die Beamten außerdem fest, dass dem 37-Jährigen bereit im Juli 2020 die Fahrerlaubnis unanfechtbar entzogen worden war. Aus diesem Grund muss sich der Beschuldigte nun wegen der Drogenfahrt und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

