Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200828.2 Brunsbüttel: Ohne Führerschein und mit entstempelten Kennzeichen unterwegs

Brunsbüttel (ots)

In der Nacht zu heute hat eine Streife in Brunsbüttel einen Volkswagen kontrolliert, an dem sich entstempelte Kennzeichen befanden. Der Fahrzeugführer besaß zudem keinen Führerschein - den musste er erst kürzlich nach einem Rotlichtverstoß abgeben.

Wegen einer mangelhaften Heckbeleuchtung stoppte eine Streife um 02.00 Uhr in der Olof-Palme-Allee einen VW, auf dessen Fahrersitz sich ein 33-Jähriger befand. Der räumte bereitwillig ein, aufgrund eines vierwöchigen Fahrverbotes keinen Führerschein zu besitzen. Bei der Überprüfung des Wagens stellten die Beamten außerdem fest, dass die angebrachten Kennzeichen entstempelt und neue Zulassungsplaketten aufgeklebt waren. Das Fälligkeitsdatum für die Hauptuntersuchung war zudem verändert worden, ein Versicherungsschutz bestand für den Transporter seit Ende 2019 nicht mehr.

Nach Bekanntwerden aller Verstöße zeigte sich der Dithmarscher reuig, ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen mehrerer Delikte.

Merle Neufeld

