Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200827.3 Itzehoe: Radfahrer nach Unfall in Sude-West gesucht!

Itzehoe (ots)

Nachdem ein Busfahrer einem Radler am vergangenen Donnerstag in Itzehoe die Vorfahrt genommen hatte, zwang der vermutlich verärgerte Fahrradfahrer den Busfahrer kurz darauf zu einem Bremsmanöver, bei dem ein Fahrgast stürzte und sich verletzte. Nach dem Radler sucht die Polizei nun.

Kurz nach 18.00 Uhr war der Linienbus auf der Lindenstraße in Richtung stadtauswärts unterwegs. Während des Abbiegevorgangs in die Dietrich-Bonhoeffer-Straße missachtete der Kraftfahrer die Vorfahrt eines aus gleicher Richtung kommenden Radfahrers. Der überholte den Bus schließlich links, schlug dabei mehrmals gegen das Fahrzeug und scherte auf Höhe der Haltestelle Sude-West / Brücke so eng vor dem Bus ein, dass der Fahrer stark bremsen musste. Eine Insassin kam dabei zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Zunächst begab sich die Geschädigte nach Hause, erstattete später jedoch Anzeige bei der Polizei.

Den Busfahrer haben Ermittler zwischenzeitlich ausfindig machen können, den Radler allerdings nicht. Wer Hinweise auf ihn geben kann, sollte sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen. Dies gilt natürlich auch für den Gesuchten selbst.

Merle Neufeld

