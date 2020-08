Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200827.2 Nordhastedt: Motorradfahrer nach Unfall gesucht

Nordhastedt (ots)

Am vergangenen Samstag ist es in Nordhastedt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Auto gekommen. Der Biker entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, nach ihm sucht die Polizei nun.

Um 11.25 Uhr war eine Frau in einem Ford auf der Landesstraße 316 aus Richtung Albersdorf kommend in Richtung Nordhastedt unterwegs. Sie beabsichtigte, nach links in die Straße Reller abzubiegen und setzte den Blinker. Kurz vor dem Abbiegevorgang knallte es, die Geschädigte stoppte ihr Fahrzeug im Anschluss sofort in der Straße Reller. Zu sehen war allerdings niemand mehr, jedoch teilte das mitfahrende Kind der Anzeigenden mit, dass ein blaues Motorrad auf den Wagen aufgefahren sei. Hierauf wiesen nur noch eine Bremsspur und der an dem Focus entstandene Schaden von rund tausend Euro hin.

Die Heider Unfallermittler suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Biker geben können. Diese nehmen sie unter der Telefonnummer 0481 / 940 entgegen.

Merle Neufeld

