Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200827.1 Brunsbüttel: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Brunsbüttel (ots)

Am vorletzten Wochenende haben Unbekannte in Brunsbüttel ein Fahrzeug durch das Darüberlaufen nicht unerheblich beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Verantwortlichen geben können.

In der Nacht auf den 16. August 2020 sind Randalierer auf das Dach und die Motorhaube eines Opel Grandlands gestiegen, der auf einem Grundstück in der Ostermarktstraße geparkt war. Dadurch entstanden Dellen in der Karosserie, der Kühlergrill wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Laut einer Spezialfirma dürften sich die Reparaturkosten auf etwa 3.000 Euro belaufen.

Konkrete Hinweise auf die Täter gibt es bisher keine. Möglicherweise stammen sie aus einer Gruppe von Personen, die sich an besagten Abend und in der Nacht am Bootsanleger an der Braake aufgehalten haben. Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 entgegen.

Merle Neufeld

