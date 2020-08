Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200826.5 Lägerdorf: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Lägerdorf (ots)

Am späten Dienstagnachmittag hat eine Streife in Lägerdorf einen jungen Mann aus dem Verkehrs gezogen, der unter dem Einfluss unterschiedlicher Drogen mit einem Auto unterwegs gewesen ist. Er musste sich einer Blutprobenentnahme stellen.

Um 17.45 Uhr entschlossen sich die Beamten, in der Münsterdorfer Straße einen Fiat zu kontrollieren. Am Steuer saß ein 21-Jähriger, der auf Nachfrage einräumte, zuletzt am Wochenende Joints geraucht zu haben. Ein daraufhin absolvierter Drogenvortest verlief positiv auf THC und Amphetamine. Speed, so der Betroffene schließlich, habe er vor etwa zwei Wochen zu sich genommen.

Die Polizisten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen den aus dem Kreis Steinburg Stammenden.

Merle Neufeld

