Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200826.3 Glückstadt: Drogenfahrt am Vormittag

Glückstadt (ots)

Dienstagvormittag hat eine Streife in Glückstadt einen Autofahrer überprüft, der unter dem Einfluss von Drogen auf dem Fahrersitz saß. Er musste sich einer Blutprobenentnahme stellen.

Gegen 10.35 Uhr bemerkten die Beamten in der Straße Am Fleht einen Toyota, der auffällig langsam unterwegs war. Sie entschlossen sich, den Wagen und seinen Fahrer zu überprüfen und stoppten das Auto Am Neuendeich. Im Gespräch mit dem Fahrzeugführer stellten die Einsatzkräfte bei ihrem Gegenüber wässrige Augen und gerötete Bindehäute fest. Daraufhin angesprochen, räumte der 42-Jährige ein, vor einigen Tagen Haschisch konsumiert zu haben. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC, so dass die Beamten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Dieselbe Maßnahme musste der Beifahrer des 42-Jährigen erst kürzlich über sich ergehen lassen. Ihn hatten Polizisten ebenfalls unter Drogeneinfluss am Steuer eines Autos erwischt.

Der Betroffene musste sein Auto erst einmal stehenlassen und wird sich ordnungsrechtlich verantworten müssen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell