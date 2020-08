Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200826.1 Glückstadt: Gewässerverunreinigung in Glückstadt

Glückstadt (ots)

Am Dienstagmorgen hat das Wasserschutzpolizeirevier Brunsbüttel Kenntnis von einer Gewässerverunreinigung im Glückstädter Außenhafen erhalten. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte diese im Zuge des Befüllens eines Schiffstanks entstanden sein.

Gegen 07.20 Uhr suchten Beamte nach einem Hinweis den Glückstädter Außenhafen auf. Bei ihrem Eintreffen stellten sie fest, dass das Hafenbecken in mehreren Spots auf einer Fläche von etwa 500 m² mit grauen und in Spektralfarben schimmernden Ölflecken bedeckt war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass ein Überläufer beim Befüllen des Tagestanks an Bord eines Kranschiffs am Vorabend ursächlich für die Verunreinigung gewesen ist. Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass durch Bunkervorgänge mehrerer anderer Binnenmotorschiffe ebenfalls Öl in das Hafenbecken gelangt ist. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

