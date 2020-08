Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200825.2 Nordhastedt: Unfall unter Alkoholeinfluss

Nordhastedt (ots)

Am Sonntagmorgen ist ein Mann in Nordhastedt mit seinem Fahrzeug über eine Verkehrsinsel gefahren. Wie sich herausstellte, stand er unter dem Einfluss von Alkohol und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Um 08.10 Uhr rauschte ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Golf auf der Heider Straße aus dem Kreisverkehrs bei Nordhastedt kommend in Richtung Heide über eine Verkehrsinsel und kollidierte mit den sich darauf befindenden Verkehrszeichen. Der Heider erlitt dabei leichte Verletzungen, an seinem Wagen und an der Verkehrsinsel entstanden ebenfalls Schäden. Der 33-Jährige selbst gab an, er sei über das Hindernis ausgewichen, weil ihm ein grauer Passat auf seiner Fahrspur entgegengekommen sei. Der VW hätte nach dem Unglück allerdings seinen Weg fortgesetzt. Bei dem Mann stellten die eingesetzten Beamten im Zuge der Unfallaufnahme Atemalkoholgeruch fest - ein Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 1,21 Promille, worauf sich der Beschuldigte der Entnahme einer Blutprobe unterziehen musste. Seine Fahrzeugschlüssel stellten die Polizisten sicher und fertigten eine Strafanzeige. Neben der Trunkenheit wird sich der Beschuldigte wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen, denn einen Führerschein besaß er nicht. Ob sich der Unfall tatsächlich analog der Schilderung des Mannes zugetragen hat, bleibt zu klären. Zeugen werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer 0481 / 940 bei der Polizei in Heide zu melden.

Merle Neufeld

