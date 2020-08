Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200826.6 Brokstedt: Toyota entwendet - Zeugen gesucht!

Brokstedt (ots)

In der Nacht zu heute haben Unbekannte in Brokstedt ein an einem Fahrbahnrand geparktes Hybridfahrzeug entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Diebe oder auf den Verbleib des Autos geben können.

Im Zeitraum von Dienstag, 17.00 Uhr, bis zum heutigen Morgen, 07.00 Uhr, stahlen Diebe den Toyota, Modell C-HR, aus einer Parkbucht am Fahrbahnrand in der Straße Dellen. Der Wagen mit den amtlichen Kennzeichen IZ-MP 1309 besaß ein schwarzes Dach und war ansonsten in Silber lackiert. Der Wert des Autos dürfte aktuell bei etwa 18.000 Euro liegen.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße Dellen wahrgenommen haben oder die das Auto seit dem gestrigen Nachmittag gesehen haben, sollten sich bei der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

