Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200828.4 Glückstadt: Zeugen nach Sachbeschädigungen gesucht!

Glückstadt (ots)

Bereits am vergangenen Wochenende sind Randalierer in Glückstadt unterwegs gewesen und haben dort mehrere Fahrzeuge beschädigt und einen Schaden in Höhe mehrerer tausend Euro angerichtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Samstag, 20.00 Uhr, bis Sonntag, 12.00 Uhr, haben Unbekannte in der Große Deichstraße am Fahrbahnrand geparkte Autos mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Sie zogen jeweils über die Vorder- und die Hintertür Kratzer und zerstörten dadurch den Lack.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Glückstadt unter der Telefonnummer 04124 / 30110 melden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell